СБУ вручила подозрение мэру Полтавы Мамаю

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Співробітники Служби безпеки вручили меру Полтави Олександру Мамаю підозру у поширенні інформації про українських військових.

Зранку 29 грудня у сесійній залі міський голова Полтави Олександр Мамай проводив зустріч зі спортсменами обласної федерації східних єдиноборств «Дракон».

За інформацією джерел «Полтавщини», на виході з зали його оточили співробітники СБУ та повели у його робочий кабінет, — йдеться в повідомленні.

Попередньо відомо, що СБУ розслідує справу щодо розголошення міським головою інформації щодо формування у Полтаві нової військової частини з вказанням адреси штабу.

За даними співрозмовника LIGA.net, Мамаю вручили підозру у порушенні статті про несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну або про розміщення ЗСУ.

На час розслідування Мамая буде усунено з посади. У разі доведеності провини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

«Полтавщина» пише, що 15 грудня міський голова Полтавської громади Мамай розповів про нову велику військову частину, яка дислокуватиметься у Полтаві.

Сьогодні у нас з’явилася нова військова частина. Вона буде опікуватись трьома областями. Буде дуже великий керівний склад цієї військової частини. Вона знаходитиметься в Полтавській територіальній громаді, — пояснив тоді мер.

Міський голова Полтави наголосив, що їм потрібне приміщення. Для своїх потреб військові обрали з адмінприміщень Полтави. Мамай також вказав, що спочатку приміщення передадуть керівному складу, який налічує 300 осіб.

Він також тоді сказав, що військових можуть розселити у гуртожитках, готелях обласного підпорядкування та таборах відпочинку.

Нагадаємо, що Мамай у 2021 журналісту каналу «НАШ» розповідав, що в Україні воюють США проти рф, а сама війна — «братовбивча».

ОНОВЛЕНО. Вручення підозри міському голові Полтави підтвердили й у СБУ. Йдеться про факт несанкціонованого поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану (ст. 114−2 КК України).

За даними слідства, фігурант поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами.

Досудове розслідування проводять слідчі Полтавського управління СБУ за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 12 років.