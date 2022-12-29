Резников озвучил планы Минобороны на 2023 год

https://racurs.ua/n178318-reznikov-ozvuchil-plany-minoborony-na-2023-god.html

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Міністр оборони Олексій Резніков озвучив плани оборонного відомства України на 2023 рік. З його слів, цьогоріч заходи у сфері оборони дозволили успішно організувати відсіч повномасштабному вторгненню країни-терористки росії і звільнити 54% тимчасово окупованих територій.

Резніков додав, що мета залишається незмінною — звільнення усієї території України у міжнародно визнаних кордонах, пише «Ліга».

Серед пріоритетів Міністерства оборони на 2023 рік:

залучення західних літаків, танків, зброї, яка працює на далекі відстані;

активізація виробництва української зброї, зокрема — ракетної;

реформа військової освіти за стандартами НАТО, підвищення якості командного складу війська;

забезпечення цифрової трансформації сектору оборони;

формування політик подальшої трансформації за участі партнерів. Перетворення ЗСУ в опорну силу безпеки та оборони в Європі.

За словами міністра, цьогоріч Україна де-факто увійшла до безпекового альянсу НАТО і стала щитом Європи на сході. Нині вибудовується ешелонована система ППО/ПРО, до якої вже залучені західні системи IRIS-T, NASAMS, Aspide, Crotale, Gepard тощо. У 2023 році надійдуть системи Patriot та Hawk.

Також Міноборони уклало низку довгострокових контрактів на виробництво зброї для України, які будуть профінансовані урядами США, Німеччини, Данії, Великої Британії, Нідерландів, Норвегії та інших впродовж двох-трьох років.

У 2023 році у рамках британської місії планується підготувати близько 20 тис. військових. Ще 15 тис. — у рамках тренувальної місії Євросоюзу.