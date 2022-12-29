Против нардепов из фракции ОПЗЖ возбудили уголовное дело

https://racurs.ua/n178326-protiv-nardepov-iz-frakcii-opzj-vozbudili-ugolovnoe-delo.html

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Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження проти всіх нардепів, що входили до нині забороненої «Опозиційної платформи — за життя» (ОПЗЖ) у Верховній Раді. Про це повідомив військовослужбовець Юрій Гудименко, який влітку дістав поранення під час артилерійського обстрілу під Харковом.

Спікер ДБР Тетяна Сап’ян підтвердила відкриття кримінального провадження, однак не розповіла проти кого порушено справу.

Можу підтвердити лише те, що кримінальне провадження, це одне кримінальне провадження, відкрито офісом Генерального прокурора за зверненням громадянина України. Цим досудовим розслідуванням займаються ДБР. Правова оцінка буде надана в процесу досудового розслідування. Тільки розпочато, — сказала Сап’ян у коментарі «Суспільному».

Напередодні Гудименко оприлюднив у Фейсбук звернення до Офісу генпрокурора.

Моя заява проти депутатів ОПЗЖ доручена слідчим Головного слідчого управління ДБР для проведення досудового розслідування. Стаття 111 ККУ (державна зрада). Відомості внесено до ЄРДР. Льовочкін. Шуфрич. Кальцев. Королевська. Бойко. Та інші. Спите?, — написав Гудименко.

У виписці Єдиного реєстру досудових розслідувань зазначається, що депутати згаданої політичної партії сприяли росії у підривній діяльності проти України. Вони висловлювали офіційну позицію країни-агресора щодо України під час воєнного стану.