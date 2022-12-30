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Последствия удара беспилотником по Киеву, фото: Кирилл Тимошенко

Последствия ночного удара беспилотником по Киеву показали у Зеленского (ФОТО)

30 дек 2022, 10:33
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У Києві в ніч з 29 на 30 жовтня російський безпілотник іранського виробництва «Shahed» влучив у чотириповерхову адмінбудівлю в Голосіївському районі міста.





В результаті спалахнула пожежа, яку вже ліквідували. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко, опублікувавши фото завданих руйнувань.

Також в результаті інциденту було пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок — вибиті вікна з першого по п’ятий поверхи. Інформації про постраждалих наразі немає.

Наслідки удару безпілотником по Києву, фото: Кирило Тимошенко

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що сьогодні вночі сім російських дронів-камікадзе летіли на Київ.

Источник: Ракурс


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