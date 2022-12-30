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Наслідки удару безпілотником по Києву, фото: Кирило Тимошенко
Наслідки нічного удару безпілотником по Києву показали у Зеленського (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n178332-naslidky-nichnogo-udaru-bezpilotnykom-po-kyievu-pokazaly-u-zelenskogo-foto.htmlРакурс
У Києві в ніч з 29 на 30 жовтня російський безпілотник іранського виробництва «Shahed» влучив у чотириповерхову адмінбудівлю в Голосіївському районі міста.
В результаті спалахнула пожежа, яку вже ліквідували. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник очільник Офісу президента Кирило Тимошенко, опублікувавши фото завданих руйнувань.
Також в результаті інциденту було пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок — вибиті вікна з першого по п’ятий поверхи. Інформації про постраждалих наразі немає.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що сьогодні вночі сім російських дронів-камікадзе летіли на Київ.
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