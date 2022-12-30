Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки удару безпілотником по Києву, фото: Кирило Тимошенко

Наслідки нічного удару безпілотником по Києву показали у Зеленського (ФОТО)

30 гру 2022, 10:33
999

У Києві в ніч з 29 на 30 жовтня російський безпілотник іранського виробництва «Shahed» влучив у чотириповерхову адмінбудівлю в Голосіївському районі міста.





В результаті спалахнула пожежа, яку вже ліквідували. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник очільник Офісу президента Кирило Тимошенко, опублікувавши фото завданих руйнувань.

Також в результаті інциденту було пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок — вибиті вікна з першого по п’ятий поверхи. Інформації про постраждалих наразі немає.

Наслідки удару безпілотником по Києву, фото: Кирило Тимошенко

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що сьогодні вночі сім російських дронів-камікадзе летіли на Київ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів