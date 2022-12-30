Наслідки удару безпілотником по Києву, фото: Кирило Тимошенко

https://racurs.ua/ua/n178332-naslidky-nichnogo-udaru-bezpilotnykom-po-kyievu-pokazaly-u-zelenskogo-foto.html

Ракурс

У Києві в ніч з 29 на 30 жовтня російський безпілотник іранського виробництва «Shahed» влучив у чотириповерхову адмінбудівлю в Голосіївському районі міста.

В результаті спалахнула пожежа, яку вже ліквідували. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник очільник Офісу президента Кирило Тимошенко, опублікувавши фото завданих руйнувань.

Також в результаті інциденту було пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок — вибиті вікна з першого по п’ятий поверхи. Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що сьогодні вночі сім російських дронів-камікадзе летіли на Київ.