16 «шахедів» вночі атакували Україну — Міноборони (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n178331-16-shahediv-vnochi-atakuvaly-ukrayinu-minoborony-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 грудня, атакувала Україну 16 дронами-камікадзе іранського виробництва «Shahed-131/136».
Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.
Загалом випущено 16 «шахедів», які атакували Україну з південно-східного та північного напрямків. Для подолання системи протиповітряної оборони України, ворог намагався використати русло Дніпра, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що всі 16 дронів були знищені силами повітряних командувань «Схід» та «Центр», а також підрозділів протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України.
Так, мер Києва Віталій Кличко з посиланням на інформацію, отриману від сил ППО, у своєму Telegram-каналі повідомляє, що на Київ летіли сім дронів-камікадзе.
2 із них збили на підльоті до столиці, 5 — над Києвом. Внаслідок падіння обломків — у Голосіївському районі пошкоджені вікна в житловому будинку та в одній нежитловій будівлі. Постраждалих немає, — повідомив мер Києва.