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Рашисти в ніч на 30 грудня атакували Україну дронами-камікадзе, інфографіка: Міноборони України

16 «шахедів» вночі атакували Україну — Міноборони (ІНФОГРАФІКА)

30 гру 2022, 10:08
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 грудня, атакувала Україну 16 дронами-камікадзе іранського виробництва «Shahed-131/136».





Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

Загалом випущено 16 «шахедів», які атакували Україну з південно-східного та північного напрямків. Для подолання системи протиповітряної оборони України, ворог намагався використати русло Дніпра, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що всі 16 дронів були знищені силами повітряних командувань «Схід» та «Центр», а також підрозділів протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України.

Так, мер Києва Віталій Кличко з посиланням на інформацію, отриману від сил ППО, у своєму Telegram-каналі повідомляє, що на Київ летіли сім дронів-камікадзе.

2 із них збили на підльоті до столиці, 5 — над Києвом. Внаслідок падіння обломків — у Голосіївському районі пошкоджені вікна в житловому будинку та в одній нежитловій будівлі. Постраждалих немає, — повідомив мер Києва.

Рашисти в ніч на 30 грудня атакували Україну дронами-камікадзе, інфографіка: Міноборони України

Джерело: Ракурс


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