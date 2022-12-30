Рашисти в ніч на 30 грудня атакували Україну дронами-камікадзе, інфографіка: Міноборони України

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Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 грудня, атакувала Україну 16 дронами-камікадзе іранського виробництва «Shahed-131/136».

Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

Загалом випущено 16 «шахедів», які атакували Україну з південно-східного та північного напрямків. Для подолання системи протиповітряної оборони України, ворог намагався використати русло Дніпра, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що всі 16 дронів були знищені силами повітряних командувань «Схід» та «Центр», а також підрозділів протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України.

Так, мер Києва Віталій Кличко з посиланням на інформацію, отриману від сил ППО, у своєму Telegram-каналі повідомляє, що на Київ летіли сім дронів-камікадзе.