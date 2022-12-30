На Донбассе ликвидировали топ-чиновника из следственного комитета рф

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На Донбасі ліквідували топ-чиновника зі слідчого комітету рф. євген рибаков обіймав посаду заступника керівника контрольно-слідчого відділу.

Про загибель рибакова заявили в самому Слідкомі. Там цинічно стверджують, що він нібито «займався розслідуваннями воєнних злочинів ЗСУ». Окупант здох під час обстрілу в п’ятницю 30 грудня.

У російських телеграм-каналах припустили, що під час нещодавнього обстрілу готелю «Вікторія». А ще визнають, що після низки подібних випадків «відряджень», окупантам краще селитися не в готелях, а на квартирах чи приватному секторі.

У Слідкомі назвали Рибакова «справжнім професіоналом своєї справи» та одним із найкращих своїх офіцерів. Він «неодноразово нагороджувався», оскільки «відзначився» на війні на Північному Кавказі, був ветераном бойових дій та ветераном військової служби в росії.