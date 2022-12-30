В беларусь прилетели шесть военно-транспортных бортов россии

https://racurs.ua/n178348-v-belarus-prileteli-shest-voenno-transportnyh-bortov-rossii.html

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За останні 13 годин 30 грудня до білорусі прилетіли шість військово-транспортних бортів ВКС РФ Іл-76МД. Вони приземлилися в Мачулищах.

Усі щось привезли, але що саме — поки невідомо. Це можуть бути як техніка, так і мобілізовані. Якщо це солдати, то мова йде про максимум 1 тис. 470 осіб, адже максимальна місткість кожного літака — 245 людей, повідомляє «Білоруський Гаюн».

30 грудня також стало відомо, що білорусь покидає російський літак ДРЛВ А-50У. Це літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50У.

28 грудня у білорусь Московія перекинула 10,2 тисячі військових, повідомив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко. За його словами, це угруповання не спроможне виконати завдання щодо повторного наступу на територію України.