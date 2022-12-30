Есть участки, где продвигаемся – Зеленский о ситуации на фронте

https://racurs.ua/n178355-est-uchastki-gde-prodvigaemsya-zelenskiy-o-situacii-na-fronte.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на фронті.

Він заявив, що Україна тримає позиції і є ділянки, де війська просуваються.

Зеленський сказав про це, звітуючи про 45 засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Ключове — Донеччина, Луганщина — наш Донбас, де тривають найжорсткіші бої. Бахмут, Соледар, Кремінна… Загалом тримаємо позиції. Є й такі ділянки фронту, де потроху просуваємось. І я дякую всім нашим бійцям, які це забезпечують. Ви справжні герої! — сказав президент.

На Ставці обговорили ситуацію на півдні та на кордоні, постачання зброї, подальше посилення ППО.

Цьогоріч ми не лише зберегли нашу протиповітряну оборону — ми її зробили найсильнішою, ніж будь-коли. Але в новому році українська ППО стане ще сильнішою, ще результативнішою. Українська ППО може стати найпотужнішою у Європі, і це буде гарантією безпеки не лише для нашої держави, а й для всього континенту, — сказав президент.

29 грудня в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що за тиждень українські військові просунулися в напрямку Кремінної на понад два кілометри.

Частина експертів минулого тижня заявляли про нібито прорив Збройних сил України біля Кремінної. Проте голова Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав тільки про певне просування українських військових біля цього населеного пункту.

26 грудня Зеленський назвав Бахмут і Кремінну напрямками, які потребують зараз максимуму сил і концентрації.

У вечірньому зведенні Генштабу 30 грудня повідомлялося, що лікарня в Біловодську Луганської області була переповнена пораненими російськими військовослужбовцями.