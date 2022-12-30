Глава НАТО рассказал, как встретил начало войны

https://racurs.ua/n178357-glava-nato-stoltenberg-rasskazal-kak-vstretil-nachalo-voyny-v-ukraine.html

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У Північноатлантичному альянсі розкрили подробиці, як зустріли початок вторгнення росії в Україну.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, що у НАТО знали плани рф та готувались до них.

24 лютого він намагався декілька годин поспати перед вторгненням.

Це була дуже коротка ніч. Коли я лягав спати, я знав, що вони збираються вторгнутися, тому подумав, що було б непогано поспати кілька годин. Але не минуло й години, як мені зателефонував начальник штабу та підтвердив, що вторгнення почалося, — розповів Столтенберг про події 24 лютого для німецького DPA.

Генеральний секретар НАТО негайно засудив безрозсудну агресивну війну.

Також відразу було активовано плани оборони НАТО й віддано наказ на перекидання додаткових сил до східної частини альянсу, щоб не допустити ескалації війни.

У штабі НАТО точно знали, що будуть робити. Альянс заздалегідь підготувався, бо для нього вторгнення Росії в Україну було прогнозованим.

Президент США Джо Байден, я та багато інших кілька місяців попереджали про вторгнення, — зазначив очільник НАТО.

Північноатлантичний альянс робив серйозні спроби відмовити росію від цих планів.

У січні ми зробили останню дипломатичну спробу в раді Росія-НАТО переконати Росію змінити плани. Зустріч стала продовженням листа президента росії володимира путіна до НАТО з конкретними вимогами. Ми відповіли своїми пропозиціями та спробували зберегти політичний процес, — розповів Столтенберг.

Захід до кінця вірив у дипломатію, але президент путін не був зацікавлений у мирному рішенні.

Я пам’ятаю, росіяни сказали нам, що не мають планів вторгнення в Україну. Ми знали, що все навпаки, — згадує Столтенберг.

Генсек підкреслив, що зараз немає жодних ознак того, що президент Путін змінив свою головну мету цієї війни.

Це контроль над Україною. Це ще не кінець. Війни непередбачувані, але ми повинні готуватися до довгого шляху, а також нових наступів росіян — зазначив Столтенберг.

Також Столтенберг додав, що залежність Заходу від росії створила важелі, які росія зараз намагається використати, щоб завадити підтримувати Україну.

Залежність від газу зробила нас уразливими, — додав очільник НАТО.

На думку генсека, найшвидшим шляхом до миру в Україні є постачання більше зброї для її армії, оскільки ймовірний пошук мирного завершення російської агресивної війни проти України за столом переговорів повністю залежатиме від ситуації на полі бою.