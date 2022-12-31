Экстренные отключения света ввели в двух областях. Фото:

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Ракурс

Екстрені відключення світла 31 грудня тривають у двох областях України.

Такі заходи запроваджені у Київській та Одеській області. Тут не працюють графіки погодинних відключень. Попри це енергетикам вдалося стабілізували українську енергосистему після останніх російських масових ударів. Про це повідомила прес-служба ДТЕК.

В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють, — йдеться у повідомленні, яке розміщене на офіційному сайті.

Зазначається, що на Одещині обмежили роботу підприємств у новорічну ніч, аби дати світло побутовим споживачам.

А у низці областей повідомили, що 31 грудня та 1 січня не будуть вимикати світло, якщо енергосистема не буде перевантажена.

Нагадаємо, в Укренерго" заявляли, що енергосистема України за три останні місяці зазнала дев’ять ракетних атак та 12 атак дронів росіян — внаслідок обстрілів об'єкти генерації та системи передачі зазнали масштабних та складних пошкоджень.