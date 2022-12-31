россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Фото:

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Масований ракетний удар було завдано російськими загарбниками по Україні у суботу, 31 грудня.

Ворог запустив десятки крилатих ракет з повітряного простору рф та з Чорного моря. У низці областей, зокрема, Київській, Житомирській, Херсонській областях працювали системи протиповітряної оборони, було чутно вибухи.

Також вибухи гриміли в Хмельницькій, Тернопільській області. Міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram повідомив про вибухи у Києві. Журналісти Reuters нарахували 10 звуків вибухів в столиці. За інформацією Кличка, один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці. Також вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському. Є руйнування. У Солом’янському районі медики зараз госпіталізують трьох постраждалих жінок. Одна людина загинула.

Хмельницька область також була атакована ракетами. В Офісі президента повідомили, що внаслідок вибухів поранені двоє осіб. В ОВА заявили про чотирьох поранених.

В Офісі президента також повідомили про прильоти в Запоріжжі, пошкоджено житлові будинки.

Влада Миколаєва повідомила про влучання у місті й поранених людей.

У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях запровадили екстрені відключення світла. У ДТЕК пояснили, що це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо будуть влучання російських ракет.

Нагадаємо, 29 грудня армія рф здійснила вже 10 за ліком масштабний ракетний обстріл України. Московити залучили приблизно 70 ракет, з яких українська ППО збила 58.

30 грудня росія атакувала Київську область, столицю та Дніпропетровську область 16 дронами іранського виробництва. Українська ППО збила 16 з 16 «шахедів».