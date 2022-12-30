росія 29 грудня залучила до обстрілу України "все, що може рухатися" – ГУР

https://racurs.ua/ua/n178350-rosiya-29-grudnya-zaluchyla-do-obstrilu-ukrayiny-vse-scho-moje-ruhatysya-gur.html

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Ракетний потенціал армії рф зменшується, росія не може підтримувати таку високу інтенсивність і з точки зору регулярності, і з точки зору кількості обстрілів, випускає менше ракет за раз і збільшує інтервали між атаками.

Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

Він зазначив, що 29 грудня країна-терорист залучила проти України «все, що може рухатися: запускала „шахеди“ та била із зенітно-ракетних систем С-300».

Країна-терорист задіяла проти України все, що може рухатися — запускала «шахеди» та била із зенітно-ракетних систем С-300. Ми бачимо, що попри масований ракетний удар інфраструктура України вистояла і вистоїть обов’язково, — повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Нагадаємо, уранці 29 грудня армія рф здійснила вже 10 за ліком масштабний ракетний обстріл України. Московити залучили приблизно 70 ракет, з яких українська ППО збила 58.

30 грудня росія атакувала Київську область, столицю та Дніпропетровську область 16 дронами іранського виробництва. Українська ППО збила 16 з 16 «шахедів».

Станом на зараз Іран не передав росії жодної ракети, хоча такі наміри є. Цього досі не сталося, адже іранці розуміють, якими будуть наслідки для їхньої країни у випадку передачі. Тому в Ірані цей процес намагаються всіляко відтермінувати. Про це повідомив очільник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв’ю ВВС.

У п’ятницю, 30 грудня, в Чорному морі перебуває десяток ворожих кораблів, з них один — носій крилатих ракет «Калібр», чий сумарний залп складає вісім ракет, повідомили Військово-морські сили ЗСУ.