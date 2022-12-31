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Рашисти сьогодні, 31 грудня, знову обстріляли Миколаїв.
Зараз в одному з районів міста вогнеборці гасять пожежу, орієнтовна площа якої становить 150 кв. м. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Миколаївщини.
Наразі працює 5 одиниць техніки ДСНС та 25 рятувальників, — вказано в повідомленні.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі повідомив, що в результаті обстрілу поранено шістьох осіб — трьох госпіталізовано, іншим надано допомогу на місці.
За тенденцією сьогодні окупанти обстрілюють не лише критичну (інфраструктуру — ред.). У багатьох містах просто у житлові сектори, готелі, гаражі, просто дороги, — зазначив Кім.
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