Наслідки російського обстрілу Миколаєва, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n178378-u-mykolaievi-cherez-rosiyski-obstrily-spalahnula-pojeja-foto.html

Ракурс

Рашисти сьогодні, 31 грудня, знову обстріляли Миколаїв.

Зараз в одному з районів міста вогнеборці гасять пожежу, орієнтовна площа якої становить 150 кв. м. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Миколаївщини.

Наразі працює 5 одиниць техніки ДСНС та 25 рятувальників, — вказано в повідомленні.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі повідомив, що в результаті обстрілу поранено шістьох осіб — трьох госпіталізовано, іншим надано допомогу на місці.