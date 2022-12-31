Наслідки російського ракетного удару по Києву, фото: Кирило Тимошенко

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Російські загарбники сьогодні, 31 грудня, здійснили черговий масований ракетний удар по Україні.

Зокрема, у Києві сталося влучання в один із готелів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко, опублікувавши фото завданих руйнувань.

російський новий рік за святковим столом — це кадри розбитих в Україні житлових будинків, новини про загиблу людину через уламок ракети в Солом‘янському районі Києва, — наголошує Тимошенко. — Ось так вони бачать «свята».

Тимошенко також опублікував фото пошкоджень, які зазнавПалац Україна в Києві. Він наголошує, що зазвичай у постраждалій будівлі напередодні нового року перебувають батьки з дітьми.

Сьогодні дивом не було дітей, — наголосив він. — Летіли шибки від ударів російських ракет. Це ніщо інше як терор.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок російських ударів у Києві загинув літній чоловік, ще семеро постраждали у двох місцях вибухів у Солом’янському районі, одна людина — у вкрай важкому стані.

Також у Печерському районі було поранено журналіста з Японії, його госпіталізують.