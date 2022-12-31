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Журналист Ватару Секита получил ранение при обстреле Киева 31 декабря, фото: Антон Геращенко
Японский журналист получил ранение при обстреле Киева (ВИДЕО)https://racurs.ua/n178379-yaponskiy-jurnalist-poluchil-ranenie-pri-obstrele-kieva-video.htmlРакурс
У Києві сьогодні, 31 грудня, в результаті російського ракетного удару отримав поранення японський журналіст Ватару Секіта, який працює у виданні «Асахі Сімбун».
Його госпіталізували. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
Геращенко також опублікував відео госпіталізації журналіста. Судячи з нього, постраждалий отримав поранення в ногу.
Раніше про поранення в результаті обстрілу журналіста з Японії повідомляє мер Києва Віталій Кличко. За словами Кличка, інцидент стався у Печерському районі столиці.
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