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Журналіст Ватару Секіта отримав поранення під час обстрілу Києва 31 грудня, фото: Антон Геращенко
Японський журналіст дістав поранення під час обстрілу Києва (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178379-yaponskyy-jurnalist-distav-poranennya-pid-chas-obstrilu-kyieva-video.htmlРакурс
У Києві сьогодні, 31 грудня, в результаті російського ракетного удару отримав поранення японський журналіст Ватару Секіта, який працює у виданні «Асахі Сімбун».
Його госпіталізували. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
Геращенко також опублікував відео госпіталізації журналіста. Судячи з нього, постраждалий отримав поранення в ногу.
Раніше про поранення в результаті обстрілу журналіста з Японії повідомляє мер Києва Віталій Кличко. За словами Кличка, інцидент стався у Печерському районі столиці.
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