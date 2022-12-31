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Ракурс
Последствия обстрела Киева, фото: Антон Геращенко

Последствия обстрела Протасового Яра в Киеве показали у Зеленского (ВИДЕО)

31 дек 2022, 16:31
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У Києві вже щонайменше 11 людей госпіталізували в результаті здійсненої росіянами сьогодні, 31 грудня, масштабної ракетної атаки.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він також опублікував відео руйнувань, завданих в результаті обстрілу Протасового Яру у Києві.

Дякуємо нашим медикам та екстреним службам за порятунок людей в ці хвилини! — наголошує Тимошенко.

Наслідки російського обстрілу Києва, фото Антон Геращенко

Наслідки російського обстрілу Києва, фото: Антон Геращенко

Нагадаємо, під час російського обстрілу Києва 31 грудня було поранено японського журналіста, його госпіталізували.

Источник: Ракурс


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