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У Києві вже щонайменше 11 людей госпіталізували в результаті здійсненої росіянами сьогодні, 31 грудня, масштабної ракетної атаки.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Він також опублікував відео руйнувань, завданих в результаті обстрілу Протасового Яру у Києві.
Дякуємо нашим медикам та екстреним службам за порятунок людей в ці хвилини! — наголошує Тимошенко.
Нагадаємо, під час російського обстрілу Києва 31 грудня було поранено японського журналіста, його госпіталізували.
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