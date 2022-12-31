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Украина вернула 140 пленных, фото: Андрей Ермак

140 пленных украинцев вернули в ходе нового обмена (ФОТО)

31 дек 2022, 19:00
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Україна в ході нового великого обміну повернула 140 полонених.





Про це сьогодні, 31 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед них — поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також наші з Бахмутського напрямку, — зазначив Єрмак.

Зазначається, що в ході обміну було звільнено 132 чоловіки та вісім жінок — 22 офіцерів та 118 сержантів та солдат. Серед них:

  • 82 бійці ЗСУ;
  • 15 бійців Територіальної оборони;
  • 22 бійці Нацгвардії;
  • 11 військових з ВМС;
  • 10 прикордонників.

Україна повернула 140 полонених, фото: Андрій Єрмак

Також повертаємо відомого песика з «Азовсталі», — додав Єрмак, опублікувавши відповідне фото.

Водночас російські ЗМІ з посиланням на міноборони рф стверджують, що рф в ході цього обміну повернула «82 російських військових, яким у полоні загрожувала смертельна небезпека».

Источник: Ракурс


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