Україна повернула 140 полонених, фото: Андрій Єрмак

https://racurs.ua/ua/n178384-140-polonenyh-ukrayinciv-povernuly-v-hodi-novogo-obminu-foto.html

Ракурс

Україна в ході нового великого обміну повернула 140 полонених.

Про це сьогодні, 31 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед них — поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також наші з Бахмутського напрямку, — зазначив Єрмак.

Зазначається, що в ході обміну було звільнено 132 чоловіки та вісім жінок — 22 офіцерів та 118 сержантів та солдат. Серед них:

82 бійці ЗСУ;

15 бійців Територіальної оборони;

22 бійці Нацгвардії;

11 військових з ВМС;

10 прикордонників.

Також повертаємо відомого песика з «Азовсталі», — додав Єрмак, опублікувавши відповідне фото.

Водночас російські ЗМІ з посиланням на міноборони рф стверджують, що рф в ході цього обміну повернула «82 російських військових, яким у полоні загрожувала смертельна небезпека».