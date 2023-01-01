Полиция Винницы за полчаса задержала любителя салютов в военное время

https://racurs.ua/n178395-policiya-vinnicy-za-polchasa-zaderjala-lubitelya-salutov-v-voennoe-vremya.html

Ракурс

Поліція Вінниці затримала місцевого 45-річного чоловіка, який у новорічну ніч запускав феєрверки. Тепер йому загрожує до 5 років обмеженням волі.

Попри заборону на піротехніку, у Дніпрі та Києві деякі люди також святкували із салютами.

Любителя салютів у воєнний час розшукали у Вінниці упродовж пів години після повідомлення від свідків події. Чоловіка доставили до відділку поліції. Його дії кваліфікували за ст. 296 (хуліганство) КК України. Чоловікові загрожує до 5 років обмеження волі.

Влада більшості міст України заборонила феєрверки і петарди на час війни. Верховна Рада підтримала заборону продажу та використання феєрверків і петард, а правоохоронці напередодні свят попереджали про посилену відповідальність за їхнє використання.