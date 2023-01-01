Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Поліція Вінниці за півгодини вирахувала любителя салютів у воєнний час

Поліція Вінниці за півгодини вирахувала любителя салютів у воєнний час

1 січ 2023, 09:13
999

Поліція Вінниці затримала місцевого 45-річного чоловіка, який у новорічну ніч запускав феєрверки. Тепер йому загрожує до 5 років обмеженням волі.





Поліція Вінниці за півгодини вирахувала любителя салютів у воєнний час

Попри заборону на піротехніку, у Дніпрі та Києві деякі люди також святкували із салютами.

Любителя салютів у воєнний час розшукали у Вінниці упродовж пів години після повідомлення від свідків події. Чоловіка доставили до відділку поліції. Його дії кваліфікували за ст. 296 (хуліганство) КК України. Чоловікові загрожує до 5 років обмеження волі.

Влада більшості міст України заборонила феєрверки і петарди на час війни. Верховна Рада підтримала заборону продажу та використання феєрверків і петард, а правоохоронці напередодні свят попереджали про посилену відповідальність за їхнє використання.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів