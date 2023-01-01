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В Польше из-за фейерверков загорелись сотни пожаров, фото:

700 пожаров вспыхнули из-за фейерверков в Польше в новогоднюю ночь

1 янв 2023, 17:51
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У Польщі в новорічну ніч феєрверки спричинили близько 700 пожеж, спричинених феєрверками.





Про це повідомляє польське видання PAP з посиланням на речника Державної пожежної служби Польщі Кароля Кєжковського.

Найбільше таких пожеж сталося у:

  • Нижньосілезькому воєводстві — близько 100;
  • Сілезькому воєводстві — близько 100;
  • Великопольському воєводстві — близько 80;
  • Мазовецькому воєводстві — близько 70.

Пожежі, спричинені феєрверками, — це переважно загоряння трави, біля будівель, сміттєвих баків, альтанок та гаражів, — зазначив Кєжковський.

Загалом з опівночі до шостої години ранку у Польщі пожежники відреагували на 1 тис. 98 викликів. Серед них 866 пожеж, 126 локальних небезпек та 106 хибних тривог.

Джерело: PAP


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