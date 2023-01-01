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У Польщі через феєрверки спалахнули сотні пожеж, фото:
700 пожеж спалахнули через феєрверки у Польщі в новорічну нічhttps://racurs.ua/ua/n178413-700-pojej-spalahnuly-cherez-feierverky-u-polschi-v-novorichnu-nich.htmlРакурс
У Польщі в новорічну ніч феєрверки спричинили близько 700 пожеж, спричинених феєрверками.
Про це повідомляє польське видання PAP з посиланням на речника Державної пожежної служби Польщі Кароля Кєжковського.
Найбільше таких пожеж сталося у:
- Нижньосілезькому воєводстві — близько 100;
- Сілезькому воєводстві — близько 100;
- Великопольському воєводстві — близько 80;
- Мазовецькому воєводстві — близько 70.
Пожежі, спричинені феєрверками, — це переважно загоряння трави, біля будівель, сміттєвих баків, альтанок та гаражів, — зазначив Кєжковський.
Загалом з опівночі до шостої години ранку у Польщі пожежники відреагували на 1 тис. 98 викликів. Серед них 866 пожеж, 126 локальних небезпек та 106 хибних тривог.
Джерело: PAP
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