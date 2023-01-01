Ряд берлинских пожарных пострадали из-за нападений в новогоднюю ночь, фото: Berliner Zeeitung

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У Берліні в новорічну ніч сталася значна кількість нападів на пожежників.

В результаті постраждали 15 пожежників, одного з них навіть довелося госпіталізувати. Про це повідомляє видання Berliner Zeeitung.

Навіть досвідчені пожежники були шоковані насильством. Загалом екстрені служби говорили про 38 нападів, — зазначає видання.

Так, коли одна з пожежних бригад прибула на виклик у новорічну ніч, виявилося, що це була засідка — рятувальники побачили перед собою палаючу вуличну барикаду. Після цього кілька чоловіків у капюшонах напали на пожежників, яким довелося завертатися за допомогою до поліції.

У ще одному подібному інциденті пожежна команда була атакована двома сотнями осіб у капюшонах.

Екстрені служби міста повідомляли про кілька випадків застосування проти них піротехніки.

Зокрема, в результаті такого інциденту пожежний автомобіль однієї з частин отримав отримав настільки серйозні пошкодження, що його доведеться вивести з експлуатації.

Поліція Берліна повідомила про 103 арешти та 18 поранених офіцерів у день Нового року. Часто поліцейським доводилося захищати пожежників.

У відповідь на напади петардами та ракетами на поліцейських і пожежників берлінська поліцейська профспілка вимагає повної заборони петард.

Ми бачили по всій Німеччині, що феєрверки використовуються саме як зброя проти людей, — наголошує голова поліцейської профспілки Німеччини (GdP) Стефан Ве.

У поліції зазначають, що в багатьох районах Берліна люди навмисно запускали феєрверки та петарди прямо в автобуси, будівлі та перехожих, повідомляє видання The Local.

Цього року у Берліні значно зросла кількість інцидентів, пов’язаних з піротехнікою, оскільки обмеження спричинені пандемією COVID-19 більше не регулюють продаж феєрверків і петард.

Загалом у Німеччині за результатами новорічної ночі повідомляється про кілька випадків серйозних травмувань через феєрверки, серед яких є травматичні ампутації кінцівок, а також про смерть 17-річного підлітка у Лейпцигу, який отримав настільки серйозні травми при поводженні з феєрверками, що згодом помер у лікарні.

Джерело: Berliner Zeeitung, Berliner Feuerwehr, The Local