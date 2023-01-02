Япония зовет Зеленского на саммит G7 в Хиросиму

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Японія, яка цього року головує у «Групі семи» (G7), має намір запросити президента України Володимира Зеленського на саміт G7 у Хіросімі 19−21 травня.

Газета Nikkei повідомила, що японський прем'єр-міністр Фуміо Кісіда має намір запросити Зеленського, щоб використати це як можливість почути про поточну ситуацію в Україні.

Планується обговорити питання продовольчої та енергетичної безпеки, що виникли внаслідок російського вторгнення.

Для Токіо, пише Nikkei, координація дій «сімки» по Україні є важливим кроком у підготовці до можливого конфлікту навколо Тайваню, до якого Японія може бути втягнута.

Японська влада вважає, що у разі конфлікту Китаю необхідно дати оперативну та жорстку відповідь спільно зі США та Європою, як це було зроблено щодо Москви після вторгнення росії до України.