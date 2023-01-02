Ворота в Северодонецк и Лисичанск — NYT о встрече Нового года в направлении Кременная-Сватово (ФОТО)https://racurs.ua/n178435-vorota-v-severodoneck-i-lisichansk-nyt-o-vstreche-novogo-goda-v-napravlenii-kremennaya-svatovo.htmlРакурс
The New York Times показало, як зустрічали 2023 рік у 43 ОАБр на напрямку Кремінна-Сватове. Там тривають запеклі бої за звільнення ключової траси, яка є основним маршрутом постачання армії рф на північній ділянці фронту.
Солдати української 43-ї важкої артилерійської бригади провели переддень Нового року біля лісової смуги. Деякі з них безперервно курили, обстрілюючи російські укріплення у Кремінній, ключовому місті Луганської області, яке російські війська окупували влітку 2022 року.
Американські журналісти пишуть, що бойові дії тут «останнім часом посилилися» — після спроб українських військових повернути Кремінну, яку називають воротами «у набагато більші міста Сєвєродонецьк та Лисичанськ».
Сьогодні для нас звичайний день. Ми працюємо з раннього ранку і чекаємо наказу почати стріляти з гармат і надати будь-яку допомогу нашій піхоті на землі в районі Кремінної, — заявив старший офіцер батареї із позивним Скіф.
Він сказав, що його підрозділ намагався вразити командні пункти та російські артилерійські системи.
Поле битви — важке місце, тому що там багато лісу і важко битися між деревами. Артилерійські системи втрачають свою ефективність у районах з великою кількістю лісу та дерев, тому що противник може сховатися будь-де, — сказав Скіф.
За словами Скіфа, його підрозділ вже націлився на зруйновані будівлі в місті, які російські війська можуть використовувати як прикриття.
Це був рік величезних втрат для України. Але в останній день 2022 року Скіф був оптимістичний, що його бригада зможе зробити перерву і трохи відсвяткувати світлий момент для змучених солдатів, які місяцями борються, — пише New York Times.