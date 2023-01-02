Газ в Европе подешевел до самого низкого уровня с начала войны в Украине

https://racurs.ua/n178436-gaz-v-evrope-podeshevel-do-samogo-nizkogo-urovnya-s-nachala-voyny-v-ukraine.html

Ракурс

У Європі закупівельні ціни на газ впали до найнижчого рівня з початку повномасштабної війни в Україні.

Наразі орієнтовні ціни на лютий складають приблизно 72,75 євро за мегават-годину (з поставкою у лютому), що майже у п’ять разів менше ніж у серпні 2022 року. Тенденцію до зниження ціни пов’язують зі значними запасами газу та теплою зимою, повідомляє Le Figaro.

Таким чином, ціна на газ, що постачається наступного місяця, впала майже на 50% за один місяць і значно знизилася порівняно з піками літа. У серпні 2022 року вона досягла піку в 342 євро за мегават-годину.

Ціни на газ почали зростати восени 2021 року, з початком скорочення поставок російського газу до Європи, потім дуже різко злетіли з моменту вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Відтоді газогони між росією та Європою обміліли, а «Північний потік» повністю закрив проект.

Тенденція до зниження стала можливою завдяки великим запасам газу, які були створені, і попиту, який пом’якшується, зокрема завдяки сприятливим кліматичним умовам, пояснює Себастьян Періс Хорвіц. — Це хороша новина для європейських держав і для економік регіону.

Ціна на газ впливає на електроенергію, оскільки багато європейських електростанцій спалюють газ для виробництва електроенергії.

У Франції оптова ціна на електроенергію з поставкою в 2023 році, яка наприкінці серпня перевищувала 1000 євро/МВт-год, у п’ятницю впала до 240 євро, що є найнижчим показником з квітня. Але ці коливання оптових цін безпосередньо не відображаються на цінах, що стягуються для споживачів, оскільки постачальники електроенергії згладжують свої тарифи, особливо в цей період, коли ціни можуть стрибати з дня на день.

1 січня Велика Британія зупинила імпорт російського зрідженого природного газу. Відповідне рішення країна ухвалила напередодні як економічну відповідь на російське вторгнення до України. За даними Bloomberg, російський ЗПГ замінять поставки від американських виробників.