Город Лиман в Донецкой области полностью остался без газа. Фото:

https://racurs.ua/n210224-liman-ostalsya-bez-gaza-iz-za-rossiyskih-udarov.html

Ракурс

Лиман у Донецькій області повністю залишилось без газу.

Причиною цьому стали масовані удари ворога по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, з 3 по 9 листопада, на Донеччині зафіксовано 62 пошкодження газових мереж, спричинених воєнними діями. Пошкоджена інфраструктура у Краматорську, Дружківці, Слов’янську, Миколаївці та Рай-Олександрівці Краматорського району. Про це повідомила прес-служба Донецької ОВА.

Крім того, російські удари по Лиману пошкодили систему, внаслідок чого без газу опинилися 1 тис. 164 абоненти. Наразі газопостачання відсутнє у зв’язку з руйнуванням підводного газопроводу.

Як поінформував голова правління АТ «Донецькоблгаз» Вадим Батій, ремонт можна розпочати хоч зараз, аби була фізична можливість. Працівники аварійно-диспетчерської служби виїжджають на місця подій одними з перших, одразу після обстрілів, як тільки дозволяє безпекова ситуація.

Нагадаємо, 30 жовтня російська окупаційна армія вдарила бомбами по Слов’янській ТЕС в Донецькій області. Внаслідок бомбардування дві людини загинули, також є поранені.