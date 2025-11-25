Армия РФ сбросила КАБы на Славянск. Фото:

Армія Російської Федерації атакувала Слов’янськ у Донецькій області.

У вівторок, 25 листопада, окупанти скинули на місто дві керовані авіаційні бомби. Постраждали семеро осіб. Медики діагностували у них мінно-вибухові травми та забої. Про це голова Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях та поліція Донеччини повідомили в соцмережах.

Бомбардування призвело до пошкодження 15 багатоквартирних і дев’яти приватних будинків, трьох закладів освіти, тролейбусного управління й тролейбуса, чотирьох цивільних автомобілів.

А Державна служба з надзвичайних ситуацій заявила про пошкодження пожежної частини в місті. Гаражі були понівечені вибуховою хвилею. Під час атаки рятувальники перебували в укритті, пожежна техніка також не була ушкоджена.

Нагадаємо, напередодні російська армія також атакувала Слов’янськ. Ворожий обстріл пошкодив два багатоквартирні та один приватний будинки, а також місцеве підприємство.

А в Краматорську та селищі Черкаське були пошкоджені понад 20 приватних будинків, адмінбудівля, магазин.