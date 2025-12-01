Оккупанты обстреляли многоэтажку в Краматорске, есть раненые

Оккупанты обстреляли многоэтажку в Краматорске. Фото: ГВА

Російська армія обстріляла Краматорськ у Донецькій області.

У понеділок, 1 грудня, окупанти вдарили по житловому багатоповерховому будинку. На місці події наразі працюють всі відповідальні служби, встановлюючи остаточні наслідки російського удару. Про це очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін та керівник Краматорської міськради Олександр Гончаренко повідомили у Telegram.

Цього разу росіяни поцілили у житлову багатоповерхівку. Це черговий цілеспрямований удар по цивільних, чергова спроба вбити, зруйнувати і залякати, — зазначив голова ОВА.

Постраждали четверо пенсіонерів. Поранень зазнали два чоловіки 1951 та 1954 років народження та дві жінки 1947 та 1952 років народження.

Нагадаємо, 1 грудня російські окупанти спрямували ударний дрон по селу Башилівка у Близнюківській громаді на Харківщині. Внаслідок атаки через постраждали троє місцевих мешканок віком 59, 64 та 67 років. Всі вони зазнали гострої стресової реакції та отримали необхідну меддопомогу.