Армия России нанесла авиаудар по Славянску. Фото: ГСЧС

Армія Росії завдала авіаудару по Слов’янську в Донецькій області.

Ворожий обстріл пошкодив два багатоквартирні та один приватний будинки, а також місцеве підприємство. Загорівся гараж та сміття. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій 24 листопада повідомила у Telegram.

Також загарбники атакували Краматорськ та селище Черкаське. Були пошкоджені понад 20 приватних будинків, адмінбудівля, магазин. Виникли пожежі, які вогнеборці вже ліквідували.

Тим часом голова Донецької ОВА Вадим Філашкін поінформував, що за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти регіону. У Добропіллі був пошкоджений приватний будинок, а в Малинівці — пошкоджено інфраструктурний об'єкт.У Сіверську було пошкоджено сім будинків.

Нагадаємо, вночі 24 листопада російські окупанти завдали 16 ударів по Шевченківському та Салтівському районах Харкова. Унаслідок влучань сталися руйнації будівель та декілька пожеж. Загинули четверо осіб, а 13 осіб постраждали. Серед поранених є двоє дітей.