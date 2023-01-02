Жестокие бои пограничников с оккупантами под Бахмутом показали на видео

Жестокие бои пограничников с оккупантами под Бахмутом. Фото:

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Ракурс

Українські прикордонники 2 січня провели два жорстокі бої з російськими військовими під Бахмутом та у самому місті.

Один бій відбувся у районі населеного пункту Підгородне, тривав понад чотири години — з 12.30 до 16.50. Група росіян з 30 осіб намагалася штурмувати позиції наших захисників. За попередньою інформацією, семеро ворожих солдатів убито, а ще дев’ять — поранено. При цьому в лавах ЗСУ втрат не було. Про це Державна прикордонна служба України повідомила у Telegram.

Інший бій відбувся у районі бахмутського звалища, де бійці ДПСУ разом із військовими Сил спеціальних операцій з 16.00 до 17.00 знищили два наглядові пункти окупантів. Були ліквідовані п’ятеро окупантів, а ще двоє постраждали.

Також Прикордонна служба показала відео передноворічних боїв, які тривали на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, у британській розвідці повідомляли, що протягом останніх пʼяти днів російські та українські війська, імовірно, ведуть бої за трасу Р66 на північ від Кремінної в Луганській області.