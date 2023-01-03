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Точные удары по спрятанным в лесу танкам россиян показали ВСУ
Точные удары по спрятанным в лесу танкам россиян показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n178460-tochnye-udary-po-spryatannym-v-lesu-tankam-rossiyan-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
Вдале полювання на сховані в лісі танки росіян та момент їх філігранного знищення продемонстрували Збройні сили України. Роботу виконали військовослужбовці 3-ї окремої танкової Залізної бригади та 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта, які входять до складу Сухопутних військ.
Результати спільної бойової роботи 3-ї окремої танкової Залізної бригади та 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта, — повідомляє 3 січня у Фейсбук прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.
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