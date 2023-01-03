Точные удары по спрятанным в лесу танкам россиян показали ВСУ

https://racurs.ua/n178460-tochnye-udary-po-spryatannym-v-lesu-tankam-rossiyan-pokazali-vsu-video.html

Ракурс

Вдале полювання на сховані в лісі танки росіян та момент їх філігранного знищення продемонстрували Збройні сили України. Роботу виконали військовослужбовці 3-ї окремої танкової Залізної бригади та 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта, які входять до складу Сухопутних військ.