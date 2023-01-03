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"Спорт вне политики" - россияне уничтожили хоккейную арену в Дружковке
«Спорт вне политики» — россияне уничтожили хоккейную арену в Дружковке (ФОТО)https://racurs.ua/n178473-sport-vne-politiki-rossiyane-unichtojili-hokkeynuu-arenu-v-drujkovke-foto.htmlРакурс
Ще один спортивний об'єкт потрапив під приціл росіян. 2 січня російські війська обстріляли Дружківку. Боєприпаси влучили, зокрема, в будівлю льодової арени «Альтаїр». Спалахнула пожежа.
Останнім часом арена працювала як гуманітарний склад. Донедавна арена була популярним місцем відпочинку для жителів регіону.
Раніше цей майданчик був домашньою ареною найтитулованішого хокейного клубу України — ХК «Донбас», повідомляє сайт клубу.
«Альтаїр» став домівкою для хокейного клубу «Донбас» із 2014 року. На базі дружківської арени працювала найчисельніша в Україні дитячо-юнацька спортивна школа з хокею і фігурного катання.
Арена приймала Чемпіонати України, міжнародні змагання, культурно-масові заходи, була улюбленим місцем відпочинку містян і гостей Дружківки", повідомляють в ХК «Донбас».
Згідно з повідомленням, це «вже третя домівка, яку втратив донецький клуб через російських окупантів: Палац спорту «Дружба» в Донецьку, Mariupol Ice Center, а тепер «Альтаїр».
Спорт НЕ поза політикою, прикриватися нейтральністю аморально, а іноземному політику чи спортивному функціонеру перед тим як казати, що «спорт має бути поза політикою», треба подивитися на зруйновану обстрілом росіян льодову арену «Альтаїр» у Дружківці. Так міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив усіх спортивних функціонерів, які прагнуть допустити російських спортсменів до міжнародних змагань, тому що «спорт поза політикою», у тому числі президента МОК Томаса Баха, відвідати «Альтаїр» та особисто пересвідчитися у «спортивній нейтральності» росії.
Може, тоді нарешті прийде розуміння, чому прикриватися абстрактною «нейтральністю» в такій ситуації аморально, — на своїй сторінці в Instagram так написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Льодова арена — це не лише будівля. Це другий дім для нашого клубу після 2014 року. Це сотні дитячих змагань, десятки міжнародних турнірів, посмішки дітей. Це найбільша школа хокея та фігурного катання в Україні. Це люди, які створювали радість всі вісім років з початку війни. Немає слів. «Визволителі», — написав генеральний директор «Донбаса» Федір Іллєнко на сторінці у Facebook.
Увечері 2 січня російські військові завдали двох ракетних ударів по місту Дружківка на Донеччині — зруйнували льодову арену «Альтаїр» восьмиразових чемпіонів України ХК «Донбас». Також пошкоджені будівлі МАН, автовокзал, церква, житловий будинок. Одна людина поранена.
Крім цього, ворог поцілив ракетами по Краматорську. Там пошкоджені 34 приватних будинки, 8 багатоквартирних та поранена людина.
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