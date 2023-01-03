"Спорт поза політикою" - росіяни знищили хокейну арену в Дружківці

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Ще один спортивний об'єкт потрапив під приціл росіян. 2 січня російські війська обстріляли Дружківку. Боєприпаси влучили, зокрема, в будівлю льодової арени «Альтаїр». Спалахнула пожежа.

Останнім часом арена працювала як гуманітарний склад. Донедавна арена була популярним місцем відпочинку для жителів регіону.

Раніше цей майданчик був домашньою ареною найтитулованішого хокейного клубу України — ХК «Донбас», повідомляє сайт клубу.

«Альтаїр» став домівкою для хокейного клубу «Донбас» із 2014 року. На базі дружківської арени працювала найчисельніша в Україні дитячо-юнацька спортивна школа з хокею і фігурного катання.

Арена приймала Чемпіонати України, міжнародні змагання, культурно-масові заходи, була улюбленим місцем відпочинку містян і гостей Дружківки", повідомляють в ХК «Донбас».

Згідно з повідомленням, це «вже третя домівка, яку втратив донецький клуб через російських окупантів: Палац спорту «Дружба» в Донецьку, Mariupol Ice Center, а тепер «Альтаїр».

Спорт НЕ поза політикою, прикриватися нейтральністю аморально, а іноземному політику чи спортивному функціонеру перед тим як казати, що «спорт має бути поза політикою», треба подивитися на зруйновану обстрілом росіян льодову арену «Альтаїр» у Дружківці. Так міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив усіх спортивних функціонерів, які прагнуть допустити російських спортсменів до міжнародних змагань, тому що «спорт поза політикою», у тому числі президента МОК Томаса Баха, відвідати «Альтаїр» та особисто пересвідчитися у «спортивній нейтральності» росії.

Може, тоді нарешті прийде розуміння, чому прикриватися абстрактною «нейтральністю» в такій ситуації аморально, — на своїй сторінці в Instagram так написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.