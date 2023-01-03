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Ракурс
"Спорт поза політикою" - росіяни знищили хокейну арену в Дружківці

«Спорт поза політикою» — росіяни знищили хокейну арену в Дружківці (ФОТО)

3 січ 2023, 15:55
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Ще один спортивний об'єкт потрапив під приціл росіян. 2 січня російські війська обстріляли Дружківку. Боєприпаси влучили, зокрема, в будівлю льодової арени «Альтаїр». Спалахнула пожежа.





Останнім часом арена працювала як гуманітарний склад. Донедавна арена була популярним місцем відпочинку для жителів регіону.

"Спорт поза політикою" - росіяни знищили хокейну арену в Дружківці

Раніше цей майданчик був домашньою ареною найтитулованішого хокейного клубу України — ХК «Донбас», повідомляє сайт клубу.

«Альтаїр» став домівкою для хокейного клубу «Донбас» із 2014 року. На базі дружківської арени працювала найчисельніша в Україні дитячо-юнацька спортивна школа з хокею і фігурного катання.

"Спорт поза політикою" - росіяни знищили хокейну арену в Дружківці

Арена приймала Чемпіонати України, міжнародні змагання, культурно-масові заходи, була улюбленим місцем відпочинку містян і гостей Дружківки", повідомляють в ХК «Донбас».

Згідно з повідомленням, це «вже третя домівка, яку втратив донецький клуб через російських окупантів: Палац спорту «Дружба» в Донецьку, Mariupol Ice Center, а тепер «Альтаїр».

"Спорт поза політикою" - росіяни знищили хокейну арену в Дружківці

Спорт НЕ поза політикою, прикриватися нейтральністю аморально, а іноземному політику чи спортивному функціонеру перед тим як казати, що «спорт має бути поза політикою», треба подивитися на зруйновану обстрілом росіян льодову арену «Альтаїр» у Дружківці. Так міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив усіх спортивних функціонерів, які прагнуть допустити російських спортсменів до міжнародних змагань, тому що «спорт поза політикою», у тому числі президента МОК Томаса Баха, відвідати «Альтаїр» та особисто пересвідчитися у «спортивній нейтральності» росії.

"Спорт поза політикою" - росіяни знищили хокейну арену в Дружківці

Може, тоді нарешті прийде розуміння, чому прикриватися абстрактною «нейтральністю» в такій ситуації аморально, — на своїй сторінці в Instagram так написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Льодова арена — це не лише будівля. Це другий дім для нашого клубу після 2014 року. Це сотні дитячих змагань, десятки міжнародних турнірів, посмішки дітей. Це найбільша школа хокея та фігурного катання в Україні. Це люди, які створювали радість всі вісім років з початку війни. Немає слів. «Визволителі», — написав генеральний директор «Донбаса» Федір Іллєнко на сторінці у Facebook.

"Спорт поза політикою" - росіяни знищили хокейну арену в Дружківці

Увечері 2 січня російські військові завдали двох ракетних ударів по місту Дружківка на Донеччині — зруйнували льодову арену «Альтаїр» восьмиразових чемпіонів України ХК «Донбас». Також пошкоджені будівлі МАН, автовокзал, церква, житловий будинок. Одна людина поранена.

"Спорт поза політикою" - росіяни знищили хокейну арену в Дружківці

Крім цього, ворог поцілив ракетами по Краматорську. Там пошкоджені 34 приватних будинки, 8 багатоквартирних та поранена людина.

"Спорт поза політикою" - росіяни знищили хокейну арену в Дружківці

Джерело: Ракурс


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