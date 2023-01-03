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Ракурс
Росіяни вдарили по Краматорську і Дружківці

Росіяни вдарили по Краматорську і Дружківці (ВІДЕО)

3 січ 2023, 08:27
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Армія росії пізно ввечері 2 січня атакувала населені пункти Краматорськ і Дружківка Донецької області. Влада закликала місцевих мешканців перебувати в укриттях. Вночі повітряна тривога тривала у Луганській та Донецькій областях та тимчасово окупованому Криму.





Краматорськ під ударом. Сидіть в укриттях, ніч неспокійна, — вказав міський голова Олександр Гончаренко.

В приватному секторі міста відбулися аварійні відключення електропостачання. У мерії зазначили, що роботи з відновлення електропостачання у місті розпочнуться після завершення комендантської години.

У Дружківці ЗМІ повідомили про три «прильоти». Один із ворожих ударів припав на льодову арену, а інший на приватний сектор.

Удар по Краматорському району потрапив в ефір французького телеканалу TMC. Журналіст Поль Гасньє вів трансляцію з Донеччини. У студії під час ефіру був міністр економіки Франції Брюно Ле Мер.

Вибух прогримів неподалік від кореспондента, коли він вмикався на прямий ефір зі студією.

Джерело: Ракурс


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