Электронные аукционы в системе Prozorro упразднил Кабмин на период войны

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Уряд скасував на період дії воєнного стану електронні аукціони в системі Prozorro.

Постанова Кабміну № 1495 від 30 грудня 2022 року набула чинності 3 січня 2023 року, повідомили в Мінекономіки.

Причина — постійні обстріли з боку рф обʼєктів енергетичної інфраструктури, через що не всі учасники торгів можуть брати участь в аукціонах. Торги проходитимуть без аукціону: виграє той, хто запропонує найменшу ціну.

Рішення діятиме в період воєнного стану та протягом 90 днів після його скасування.

Рівний доступ є ключовим принципом публічних закупівель. Ми повернемо аукціони, щойно ситуація стабілізується, — заявила міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона також анонсувала можливі зміни в системі публічних закупівель і на постійній основі. Крім того, згідно з урядовою постановою скасовано локалізацію при закупівлі на потреби Збройних сил, тобто пікапи, вантажний транспорт, швидкі та інше тепер можна купувати на потреби ЗСУ без урахування вимог локалізації.