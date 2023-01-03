500 линий обороны - "Повар путина" Пригожин объяснил, почему его уроды не могут взять Бахмут

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Євген Пригожин, ватажок злочинної групи ПВК «Вагнера» і близький соратник володимира путіна, пояснив, чому його бійці не можуть взяти український Бахмут.

У відео, яке опублікувало пропагандистське РИА «Новости», Пригожин називає Бахмут на радянський манір «Артьомовськом». У хвилинному відео Пригожин веде бесіду з бійцями очолюваної ним ПВК Вагнера".

Пригожин коментує ситуацію в Бахмуті. За цей райцентр на Донбасі вже кілька місяців йдуть найважчі бої, у яких беруть активну участь найманці-«вагнерівці».

Українські та західні експерти кажуть, що російські військові та бійці Пригожина зазнають там тяжких втрат, домагаючись лише незначного поступу. Про значні жертви повідомляють і представники Збройних сил України.

На війні ніхто такі речі не прогнозує, це роблять клоуни, які циркові вистави влаштовують… аналітики вони називаються, — каже бійцям одягнений у камуфляж Пригожин, відповідаючи на запитання, коли може бути взятий Бахмут.

Оборону прорвати — це сьогодні з ранку один будинок зранку взяв — прорвали оборону. А за цим будинком ще нова оборона. І не одна оборона. І таких ліній оборони — скільки в Артемівську ліній оборони? Ну, якщо сказати 500, напевно не помилимося, сказав далі Пригожин.

Один із бійців вставляє репліку: Та кожні десять метрів.

Далі Пригожин, у якого відомий і публічний конфлікт із міністерством оборони рф, запитує у бійців, які «зведені сили» тут знаходяться. Бійці відповідають «так немає нікого», «тільки ПВК Вагнера і ще ПВК Вагнера».

Втім, згодом сам Пригожин пом’якшує останні репліки.

Військові добрі тут є, по сусідству, — каже він.

На інших версіях відео, розміщених в інтернеті, бійці «Вагнера» також кажуть, що не можуть досягти успіху, бо їм не вистачає техніки та снарядів.