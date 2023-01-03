Егеря ДШВ уничтожают оккупантов в районе Бахмута

https://racurs.ua/n178482-egerya-dshv-unichtojaut-okkupantov-v-rayone-bahmuta-video.html

Ракурс

71 окрема єгерська бригада ДШВ показала, як влаштувала пекло для російських окупантів на околицях Бахмута.

За наведенням операторів БПЛА артилерія єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України накрила ворожі укріплення поблизу Бахмута.

Як видно з відео, що його оприлюднили на Фейсбук-сторінці 71 бригади, окупантів на позиціях майже не залишилося.

Спочатку дрони зависли над позиціями росіян і корегували вогонь. БПЛА одночасно в реальному часі знімали й хід атаки. Вони зафіксували втрати окупантів — не менше десятка. Їхні позиції нищівний вогонь вичистив настільки, що єгерям ДШВ залишалося туди просто зайти. Це вони й зробили згодом.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу здійснили вогневе ураження 2 пунктів управління та 4 районів зосередження живої сили і військової техніки російських окупантів, повідомив 3 січня Генштаб ЗСУ.