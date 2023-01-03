В Бразилии провели в последний путь короля футбола Пеле

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У Бразилії провели в останню путь короля футболу Пеле. Шанувальники з усього світу проходили через каплицю, встановлену на стадіоні бразильського клубу «Сантос», щоб попрощатися із легендарним футболістом. Похорон тривав понад добу.

Десятки тисяч бразильців вийшли на вулиці Сантоса, міста в адміністративному регіоні Сан-Паулу, щоб попрощатися із легендою футболу.

Сам Пеле хотів, щоб його поховали саме у цьому місті, на невеликому приватному цвинтарі, з якого видно стадіон «Сантос». Похорон пройшов відповідно до побажань футболіста.

Прощання з Пеле два дні — 2 і 3 січня — відбувалося на стадіоні «Сантос», за цей час на стадіон прийшло понад 150 тис. осіб.

Попрощався з Пеле і новообраний президент країни Лула да Сілва, який добре його знав.

І у моменти своєї слави, і коли він зустрічався з англійською королевою, і коли отримував свої нагороди, Пеле був таким самим хлопцем, як і тоді, коли він давав інтерв’ю або спілкувався з дітьми, — сказав президент, згадуючи про великого футболіста.

Лула да Сілва прибув на стадіон разом із дружиною, першою леді Бразилії Розанжелою та Сілва. Після прибуття глави держави на стадіоні відбулася поминальна меса.

Труну з тілом провезли вулицями міста Сантос, а потім катафалк вирушив на цвинтар для невеликої сімейної церемонії.

Процесія, яка, як і просив покійний король футболу, була дуже скромною, пройшла вулицями міста повз будинок Пеле, де зараз живе його мати Селесте Арентес, якій 100 років.

Пеле помер 29 грудня 2022 року на 82-му році життя після тривалої хвороби. В останні роки він проходив курс лікування від раку.

Родина Пеле попросила «Сантос» назавжди закріпити за ним 10-й номер, під яким великий футболіст грав за цей клуб, і більше не видавати його іншим гравцям. Клуб розглядає це прохання.

Під час похорону багатьох любителів футболу здивувала поведінка президента ФІФА Джанні Інфантіно. У понеділок, 2 січня, під час прощання з бразильським богом футболу, він активно фотографувався з іншими учасниками траурної церемонії та з усмішкою робив селфі за кілька метрів від відкритої труни.

Після похорону Джанні Інфантіно сказав журналістам, що попросить кожну країну-члена ФІФА назвати хоча б один стадіон на честь Пеле, щоб нові покоління пам’ятали про легендарного гравця.