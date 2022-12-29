Помер легендарний футболіст Пеле

https://racurs.ua/ua/n178324-pomer-legendarnyy-futbolist-pele.html

Ракурс

Помер Пеле — зірка бразильського футболу, який привів збірну своєї країни до перемоги на Чемпіонаті світу у 1956 році та який у 1960-х і 70-х роках змагався з Мухаммедом Алі за звання найпопулярнішого і найвпізнаванішого спортсмена у світі. Перший титул чемпіона світу Пеле здобув зі своєю збірною у віці 17 років.

Легендарний футболіст помер у четвер, 29 грудня, у лікарні Сан-Паулу. Йому було 82 роки. Він хворів на рак, мав серйозні проблеми зі здоров’ям (порушення функції нирок і серця) впродовж останніх кількох років.

На чемпіонаті світу з футболу у Катарі фанати збірної Бразилії потужно підтримали свого кумира. Король футболу потрапив до лікарні. На що хворий Пеле розповіла його дочка Флавія.

Приблизно три тижні тому він захворів на коронавірус. Він зробив вакцинацію, всі щеплення, але через лікування від раку та хіміотерапію його організм ослаб, він підхопив інфекцію в легенях. Тому він у лікарні, через інфекцію в легенях. У лікарні він отримує допомогу, але не перебуває в реанімації. Він не перебуває в небезпеці. Коли людина нездужає, їй краще бути в лікарні, — розповідала його донька Флавіа для Globo Esporte.

Раніше з’явилася інформація, що Пеле не реагує на хіміотерапію і йому надається паліативна допомога, призначена для полегшення болю останніх днів людини. Сам бразилець заспокоїв вболівальників. А лікарі повідомили, що його стан стабілізувався. Але 29 грудня короля футболу не стало.

Два роки тому, 25 листопада 2020 року, помер аргентинець Дієго Армандо Марадона — інша велика зірка футболу XX століття.

Чому Пеле — король футболу

Пеле (порт. Pelé, справжнє ім’я Едсон Арантіс ду Насіменту) народився 23 жовтня 1940 року.

Нападник грав за клуби «Сантос» і «Нью-Йорк Космос». Провів 89 матчі і забив 80 голів у складі збірної Бразилії.

Пеле — єдиний футболіст у світі, який тричі ставав чемпіоном світу як гравець (в 1958, 1962 і 1970 роках). Учасник чотирьох чемпіонатів світу. Найкращий гравець чемпіонату світу 1970 року. Найкращий молодий гравець чемпіонату світу 1958. Футболіст року в Південній Америці 1973 року. Двічі член символічних збірних чемпіонатів світу. Дворазовий володар Міжконтинентального кубка і Кубка Лібертадорес, переможець Суперкубка міжконтинентальних чемпіонів, десятиразовий чемпіон штату Сан-Паулу, чотириразовий переможець турніру Ріо-Сан-Паулу в складі «Сантоса».

Пеле — найкращий футболіст XX століття за версією футбольної Комісії ФІФА. Його визнали найкращим спортсменом XX століття за версією Міжнародного Олімпійського комітету.

За опитуванням IFFHS займає перше місце серед найкращих футболістів світу XX століття. Посідає перше місце серед найкращих гравців XX століття за версією журналу World Soccer. Посідає перше місце серед найкращих гравців XX століття за версією France Football. Займає друге місце в історії чемпіонатів світу за версією газети Таймс. Входить в ФІФА 100.

За свою яскраву футбольну кар'єру в 1363 зіграних поєдинках Пеле набив у ворота суперників 1281 гол. Бувало, забивав по два, три, чотири м’ячі, а 21 листопада 1964 року Пеле провів свій найрезультативніший матч, 8 (!) разів вразивши ворота «Ботафого». При цьому мало хто знає, що кілька разів він грав у офіційних поєдинках… воротарем «Сантоса».

Пеле — єдиний у світі футболіст, 1000-й гол якого став підставою для загальнонаціонального свята. Міністерство зв’язку Бразилії навіть випустило мільйонним тиражем спеціальну поштову марку, а м’яч, яким було забито той пам’ятний гол, через роки продали на аукціоні в Сан-Пауло за 22 тис. 400 дол.

Пеле був членом символічної збірної найкращих гравців на всіх чемпіонатах світу за версією ФІФА і символічної збірної найкращих гравців в історії Південної Америки. Його обирали до сотні найбільш впливових людей світу за версією журналу Time.

У 1995—1999 роках обіймав посаду міністра спорту Бразилії.