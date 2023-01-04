Руководитель ЧВК «Вагнера» евгений пригожин. Фото:

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Кухар путіна і ватажок ПВК «Вагнера» євген пригожин вже готує росіян до поразки під Бахмутом.

У невдачах окупантів та Бахмутському напрямку воєнний злочинець хоче звинуватити міністра оборони рф сергія шойгу і російський ВПК. Для цього пригожин вже готує інформаційні умови. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 4 січня.

Зазначається, що заяви «вагнерівців» про брак боєприпасів і складнощі з проривом оборони ЗСУ спрямовані на те, щоб зняти з пригожина особисту відповідальність за провал боїв. Експерти наголошують, що штурми найманців позицій української армії під Бахмутом досягли кульмінації.

А заява пригожина про те, що в ЗСУ оборонні рубежі облаштовані через кожні 10 метрів показує, що наступи найманців не приносять фактично ніяких успіхів.

Нагадаємо, ватажок злочинної групи ПВК «Вагнера» і близький соратник воєнного злочинця володимира путіна євген пригожин заявив, що його найманці не можуть взяти український Бахмут, бо у місті начебто є 500 ліній оборони.