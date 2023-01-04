Причину масштабных потерь рф в Макеевке назвала разведка. Фото:

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Військові втрати росії у Макіївці, де ЗСУ розгромили будівлю ПТУ-19, були великими, бо окрім мобілізованих там також розмістили склад боєприпасів.

З огляду на масштаби пошкоджень існує реальна ймовірність того, що боєприпаси зберігалися поряд з розміщенням військ, які вибухнули під час удару, викликавши вторинні вибухи. Про це йдеться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії за 4 січня.

Фахівці зазначають, що саме непрофесіоналізм російської армії сприяє високому рівню втрат, бо військові рф мають досвід небезпечного зберігання боєприпасів задовго до нинішньої війни.

За даними британської розвідки, будівля знаходилася всього за 12,5 км від Авдіївського сектора лінії фронту, одного з найзапекліших районів конфлікту.

Нагадаємо, 31 грудня 2022 року ЗСУ завдали удару по будівлі ПТУ в місті Макіївка на Донеччині. Будівля була повністю зруйнована. Кількість загиблих, ймовірно, сягає сотень окупантів, але російське міністерство оборони визнало загибель лише 89 військових.