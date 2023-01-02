Знищену в Макіївці базу окупантів після удару ЗСУ показали на супутникових фото.

https://racurs.ua/ua/n178451-znyschenu-v-makiyivci-bazu-okupantiv-pislya-udaru-zsu-pokazaly-na-suputnykovyh-foto.html

Ракурс

Супутникові знімки наслідків удару захисників України по розташуванню росіян в окупованій Макіївці з’явилися в мережі.

Вдалося зафіксувати знищення будівлі ПТУ № 19, куди окупанти заселили мобілізованих росіян. Удар по будівлі було завдано з реактивної системи залпового вогню HIMARS. Порівняння фото компанії Planet Labs опублікував у Twitter OSINT-аналітик Бенджамін Піттет.

Satellite imagery of the destroyed Makiivka school #19 https://t.co/3SmQSzGjqtpic.twitter.com/XxRgVTFtNT — Benjamin Pittet (@COUPSURE) January 2, 2023

Нагадаємо, Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявляло про знищення в Макіївці майже 400 осіб. ЗМІ писали, що могли загинути до 600 загарбників. А в міністерстві оборони рф заявили про ліквідацію лише 63 російських військових.

В Генштабі ЗСУ заявили, що в Макіївці 31 грудня було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів, втрати особового складу окупантів уточнюються.