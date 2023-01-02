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Ракурс
Знищену в Макіївці базу окупантів після удару ЗСУ показали на супутникових фото.

Знищену в Макіївці базу окупантів після удару ЗСУ показали на супутникових фото

2 січ 2023, 21:19
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Супутникові знімки наслідків удару захисників України по розташуванню росіян в окупованій Макіївці з’явилися в мережі.





Вдалося зафіксувати знищення будівлі ПТУ № 19, куди окупанти заселили мобілізованих росіян. Удар по будівлі було завдано з реактивної системи залпового вогню HIMARS. Порівняння фото компанії Planet Labs опублікував у Twitter OSINT-аналітик Бенджамін Піттет.

Нагадаємо, Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявляло про знищення в Макіївці майже 400 осіб. ЗМІ писали, що могли загинути до 600 загарбників. А в міністерстві оборони рф заявили про ліквідацію лише 63 російських військових.

В Генштабі ЗСУ заявили, що в Макіївці 31 грудня було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів, втрати особового складу окупантів уточнюються.

Джерело: Ракурс


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