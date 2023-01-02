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Знищену в Макіївці базу окупантів після удару ЗСУ показали на супутникових фото.
Знищену в Макіївці базу окупантів після удару ЗСУ показали на супутникових фотоhttps://racurs.ua/ua/n178451-znyschenu-v-makiyivci-bazu-okupantiv-pislya-udaru-zsu-pokazaly-na-suputnykovyh-foto.htmlРакурс
Супутникові знімки наслідків удару захисників України по розташуванню росіян в окупованій Макіївці з’явилися в мережі.
Вдалося зафіксувати знищення будівлі ПТУ № 19, куди окупанти заселили мобілізованих росіян. Удар по будівлі було завдано з реактивної системи залпового вогню HIMARS. Порівняння фото компанії Planet Labs опублікував у Twitter OSINT-аналітик Бенджамін Піттет.
Satellite imagery of the destroyed Makiivka school #19 https://t.co/3SmQSzGjqtpic.twitter.com/XxRgVTFtNT— Benjamin Pittet (@COUPSURE) January 2, 2023
Нагадаємо, Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявляло про знищення в Макіївці майже 400 осіб. ЗМІ писали, що могли загинути до 600 загарбників. А в міністерстві оборони рф заявили про ліквідацію лише 63 російських військових.
В Генштабі ЗСУ заявили, що в Макіївці 31 грудня було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів, втрати особового складу окупантів уточнюються.
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