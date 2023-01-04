Украина вынуждена тратить дорогие ракеты NASAM. Фото:

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Україна змушена витрачати дорогі західні ракети для збиття дешевих іранських дронів-камікадзе Shahed.

Раніше українські військові для знищення таких БПЛА використовували зенітні установки та стрілецьку зброю. Однак, оскільки росіяни почали атакувати вночі, українці значною мірою почали покладатися на ракети. Про це повідомила газета The New York Times із посиланням на офіційних осіб.

Українські чиновники розповіли, що минулими вихідними ЗСУ кілька разів застосовували ракети класу «земля-повітря», відомі як NASAMS.

За словами голови української консалтингової компанії «Мольфар» Артема Старосека, виробництво іранських безпілотників може коштувати лише 20 тис. дол., у той час, як вартість запуску однієї з ракет класу «земля-повітря», що використовуються Україною, може змінюватись від 140 тис. дол. для С-300 до 500 тис. дол. для NASAM американського виробництва.

Деякі фахівці зазначили, що такий дисбаланс може піти на користь агресора та дорого обійтися Україні та її союзникам. Однак аналітики наголошують, що збити дрон все ж дешевше, чим відновлювати пошкоджену або зруйновану електростанцію. Також варто пам’ятати, що такий метод рятує людські життя.

Нагадаємо, за два дні нового року Сили оборони збили понад 80 безпілотників-камікадзе «шахед». Президент України Володимир Зеленський переконував, що найближчим часом ця цифра може лише зрости, бо рф готує тривалу атаку дронами, щоб виснажити українську систему протиповітряної оброни.