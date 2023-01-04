Рельсовые партизаны активизировались в россии. Фото:

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Партизани активізувалися на території країни-агресора російської федерації.

В ніч на 4 січня у росії партизани вчергове зупинили рух цивільних потягів та військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі красноярська. Активізацію руху опору у рф фіксує воєнна розвідка. Про це ГУР Міноборони України 4 грудня повідомило у Facebook.

Зазначається, що у новому році це вже принаймні шостий випадок знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці у різних регіонах росії. Дії партизанів призводять до порушень у графіках руху військових ешелонів.

У ГУР наголосили, що торік було зафіксовано близько 40 таких випадків, а також випадки знищення залізничних трансформаторів та локомотивів. Повідомляється, що рейкові партизани активізувалися після того, як російський диктатор оголосив про проведення по всій території рф так званої часткової мобілізації.

Нагадаємо, у грудні в міському селищі Советськє в окупованому росією Криму сталася пожежа у казармі, де мешкали мобілізовані російські військовослужбовці. Відповідальність за цю акцію взяли він місцеві партизани з руху «АТЕШ».