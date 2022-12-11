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В окупованому Криму згоріла російська казарма, відповідальність взяли він місцеві партизани
В окупованому Криму згоріла російська казарма, відповідальність взяли він місцеві партизаниhttps://racurs.ua/ua/n177683-v-okupovanomu-krymu-zgorila-rosiyska-kazarma-vidpovidalnist-vzyaly-vin-miscevi-partyzany.htmlРакурс
У міському селищі Советськє в окупованому росією Криму 10 грудня сталася пожежа у казармі, де мешкали мобілізовані російські військовослужбовці. Відповідальність за цю акцію взяли він місцеві партизани з руху «АТЕШ».
У своєму телеграм-каналі партизани написали:
База мобілізованих армії рф у смт Совєтське в українському Криму горить. Наші агенти спрацювали як за нотами. Ми довго працювали над цим проектом, і, звичайно, у нас все вийшло. Ми продовжуватимемо розвалювати армію рф зсередини.
Також у повідомленні партизани уточнили, що внаслідок пожежі є жертви, список яких пообіцяли опублікувати.
Нагадаємо, що ЗСУ також 10 грудня знищили бази окупантів в Мелітополі. Мер міста Іван Федоров повідомив, що серед окупантів багато загиблих та поранених. Місцеві лікарні не справляються, постраждалих везуть до Криму.
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