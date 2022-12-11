В окупованому Криму згоріла російська казарма, відповідальність взяли він місцеві партизани

https://racurs.ua/ua/n177683-v-okupovanomu-krymu-zgorila-rosiyska-kazarma-vidpovidalnist-vzyaly-vin-miscevi-partyzany.html

Ракурс

У міському селищі Советськє в окупованому росією Криму 10 грудня сталася пожежа у казармі, де мешкали мобілізовані російські військовослужбовці. Відповідальність за цю акцію взяли він місцеві партизани з руху «АТЕШ».

У своєму телеграм-каналі партизани написали:

База мобілізованих армії рф у смт Совєтське в українському Криму горить. Наші агенти спрацювали як за нотами. Ми довго працювали над цим проектом, і, звичайно, у нас все вийшло. Ми продовжуватимемо розвалювати армію рф зсередини.

Також у повідомленні партизани уточнили, що внаслідок пожежі є жертви, список яких пообіцяли опублікувати.

Нагадаємо, що ЗСУ також 10 грудня знищили бази окупантів в Мелітополі. Мер міста Іван Федоров повідомив, що серед окупантів багато загиблих та поранених. Місцеві лікарні не справляються, постраждалих везуть до Криму.