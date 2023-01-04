Почти 70 нардепов отказались выгонять депутатов ОПЗЖ из Рады. Фото: ВВС

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Звернення до голови ВРУ Руслана Стефанчука про позбавлення повноважень депутатів заборонених проросійських партій відмовилися підписувати майже 70 нардепів.

Свіжі новини з Ради такі: наразі є 96 підписів із 150 необхідних і збір продовжується. Про це йдеться у відповіді на запит руху «Чесно» народного депутата від фракції «Слуга народу» Олега Дунди, який ініціював збір підписів.

Зазначається, що підписувати ініціативу, яка передбачає винесення цього питання на порядок денний найближчої сесії парламенту, фракція «Батьківщина» відмовилася майже у повному складі.

Також звернення не підписали голова фракції «Слуга нагоду» Давид Арахамія та його заступники, а також заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко.

«Чесно» також опублікував перелік тих нардепів, які у 2022 році не підписали звернення до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Нагадаємо, 29 грудня стало відомо, що Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження проти всіх нардепів, що входили до нині забороненої «Опозиційної платформи — за життя» (ОПЗЖ) у Верховній Раді.